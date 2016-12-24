Аваков: Інформації про можливі провокації і теракти у новорічно-різдвяні свята немає

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Субота, 24 грудня 2016, 17:43

Правоохоронці не мають інформації про можливі провокації і теракти у дні новорічно-різдвяних свят.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу "112. Україна" під час візиту у Маріуполь. 

"Ні, такої інформації у нас немає. У нас створено спеціальний штаб, систему реагування чергувань по всій країні. Ми припускаємо точки, де у нас будуть гуляння, концентрація людей – там будемо вживати заходи безпеки", - зазначив глава МВС. 

Також Аваков зазначив, що іноді правоохоронці "проситимуть громадян пройти через рамки, щоб гарантувати безпеку".

"Думаю, нас всі зрозуміють", - додав він.

Інтерфакс-Україна

Теми: святкування поліція Аваков
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