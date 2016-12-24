Ющенко: в Межигір'ї збиралася жити Тимошенко

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Субота, 24 грудня 2016, 18:00

Колишній президент Віктор Ющенко категорично відкинув свою провину в передачі резиденції Межигір'я з державної власності в приватну.

"Ось я тут зовсім ні до чого", - сказав Ющенко в інтерв'ю журналу "Новое время".

Екс-президент розповів, що, ще будучи прем'єром, вважав правильним передати всі резиденції з балансу уряду на баланс Державного управління справами (ДУС), яке підпорядковується президенту України. І вже парламент під керівництвом спікера Володимира Литвина передав резиденції з балансу ДУС для обслуговування парламенту і далі Віктору Януковичу.

Видання підкреслило, що саме Ющенко підписав рішення про передачу Межигір'я. На це він парирував, що не міг не підписати його.

"Парламент прийняв рішення, я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко (лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко) збиралася жити", - сказав Ющенко.

Крім того, Ющенко зазначив, що жодного разу не бував у Межигір'ї після втечі Януковича до Росії.

Разом з тим, прес-служба "Батьківщини", коментуючи слова Ющенка, заявила, що "з усієї наговореної ним маячні на тему "Межигір’я" достовірним є лише один факт, що сам Ющенко підписав рішення про передачу державної резиденції Януковичу".

"Не можемо не відзначити вибірковості пам’яті Віктора Андрійовича, який примудрився забути дві суттєві речі. Перша, що Юлія Тимошенко жодного разу за час перебування в політиці не скористалася жодною пільгою, а тим більше – службовим житлом. Друга, що сам Віктор Ющенко в порушення всіх законів і моралі, попри прохання і вмовляння не з’їжджав з шикарної президентської державної дачі цілих чотири роки після завершення своїх повноважень", - зазначили в прес-службі.

Там також нагадали, що Ющенко залишив держдачу після Революції Гідності та "втечі свого патрона Януковича".

"З огляду на все перелічене, ми глибоко стурбовані станом психічного здоров’я Віктора Ющенка. Шкода, що Лікарня майбутнього, де йому могли б допомогти, попри зібрані його дружиною кошти так і не була збудована", – заявили в "Батьківщині".

Як повідомлялося, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк нещодавно заявив, що у справі за підозрою екс-президента Віктора Януковича та ще низки осіб у незаконному заволодінні державною резиденцією Межигір'я у 2014 році на нерухомість був накладений арешт.

"Майно залишатиметься під арештом, поки не буде вироку суду про конфіскацію, або якщо Верховна Рада прийме закон про спецконфіскацію, тоді там – досудовий порядок", - сказав він.

До вироку суду арештоване майно має бути передано власнику. Однак рішенням суду власник резиденції - ТОВ "Танталіт" - позбавлений права ним користуватися.

8 листопада ЗМІ повідомили, що суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території колишньої резиденції Януковича "Межигір'я" в Нових Петрівцях Київської області.

Теми: Ющенко Тимошенко Межигір’я
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Коментарі — 2
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IP: 46.219.246.---Петр Артист24.12.2016 18:42
этот тоже начал бухать как и порошенко
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IP: 37.54.56.---dihlofos24.12.2016 18:12
Ющенко,згідно закону має право користуватися державною дачою стільки,скільки захоче.
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