У "БПП" знову заявили про перемогу на виборах у громадах

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Субота, 24 грудня 2016, 18:16

Зі 183 громад, які проводили вибори 11 та 18 грудня, кандидати від  партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перемогли у 120 громадах.

Про це заявив нардеп, заступник голови фракції "БПП" Сергій Березенко. 

"Близько 70% голів об’єднаних територіальних громад – представники "БПП "Солідарність". З трьох тисяч депутатів, які обиралися до об’єднаних територіальних громад, партія отримала 1150 представників - більше третини всіх депутатів, які представлені в об’єднаних територіальних громадах", - зазначив він. 

Як заявив президент Петро Порошенко у відеозверненні до учасників Форуму новообраних голів та депутатів об’єднаних територіальних громад, "вибори стали свого роду міні-плебісцитом на підтримку децентралізаці". 

Глава держави підкреслив, що 1744 менші громади наразі об’єдналися у 367 більші громади, що "відкрило нові можливості для понад 3 мільйонів громадян, які там живуть". 

а рік завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства надходження лише власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад зросли більше ніж утричі. В цілому загальний фонд місцевих бюджетів збільшився ушестеро в порівнянні із надходженнями до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу об’єднань.... Реформа із децентралізації є однією з ключових, і ми будемо продовжувати її, забезпечуючи громади дієвими повноваженнями та реальними коштами", - заявив Порошенко.

Як відомо, 11 грудня відбулися вибори місцевих рад та голів у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей, 3 з них  є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.

У "БПП "Солідарність" заявили, що їхні кандидати здобули "впевнену перемогу" на місцевих виборах 11 грудня.

У свою чергу лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що саме "Батькіщина" перемогла на виборах в об'єднані громади 11 грудня.

18 грудня в Україні відбулися вибори до органів місцевої влади у 144 об'єднаних територіальних громадах. Участь в голосуванні брали жителі 76 сільських, 46 селищних та 21 міських громад в 22 регіонах України, також обирався 1 староста.

Теми: вибори БПП
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