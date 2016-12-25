Всі жертви теракту в Берліні ідентифіковані
Комісія кримінальної поліції Німеччини завершила ідентифікацію всіх 12 жертв теракту в Берліні.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Комісії в Twitter.
"Комісія BKA по ідентифікації завершила впізнання 12 осіб, які загинули на площі Брайтшайдплац. Ми шануємо пам'ять загиблих і сумуємо разом з рідними", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що серед загиблих - вісім громадян ФРН, громадянки Італії, Ізраїлю, громадяни Чехії і України.
Як відомо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.
Пізніше стало відомо, що у кабіні вантажівки було знайдене тіло польського водія авто, тоді як нападнику вдалося втекти.
У п'ятницю стало відомо, що підозрюваний загинув в Італії під час стрілянини з поліцією. Ним виявився громадянин Тунісу Аніс Амрі.
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