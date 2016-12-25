У Росії впав Ту-154, на борту військові, артисти, преса

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Неділя, 25 грудня 2016, 06:36

Літак Міноборони Росії Ту-154 зник під час вильоту з Сочі з екранів радарів, на борту знаходилася 91 особа.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах РФ.

Літак не є цивільним. За попередніми даними, він повинен був летіти в сирійську Латакію.

Літак зник з радарів через 20 хвилин після вильоту.

Пізніше стало відомо, що літак виконував в Сочі дозаправку, туди він прибув з підмосковного Чкаловська.

За попередніми даними, на борту перебували військовий ансамбль імені Александрова та дев'ять журналістів "Первого канала" и телеканалу "Звезда".

Близько 8:00 за Києвом, стало відомо, що літак впав в море. Знайдено ймовірне місце аварії.

Джерела російських інформагентств повідомляють, що літак швидше за все впав або через несправність, або через помилку пілота.

Теми: Росія
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Коментарі — 6
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IP: 93.74.27.---vlad50725.12.2016 10:27
российские эксперты предполагают, что это сделали украинцы находящиеся завербованные ИГИЛ, для ликвидации группы Киселев ТВ.
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IP: 46.118.89.---wovka25.12.2016 09:20
Яка дивна несподіванка.
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай25.12.2016 09:12
Цікаво, де і на якому святі повинен був виступити цей Ансамбль ім. Алєксандрова?..У зв'зку з перемогою руского оружия в Алеппо?..
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IP: 31.42.122.---BRB25.12.2016 08:54
В районе падения самолета очевидцы видели летающую тарелку с Бандерой на борту
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IP: 79.171.127.---peanch25.12.2016 08:28
визитку уже нашли?
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