У Росії впав Ту-154, на борту військові, артисти, преса
Літак Міноборони Росії Ту-154 зник під час вильоту з Сочі з екранів радарів, на борту знаходилася 91 особа.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах РФ.
Літак не є цивільним. За попередніми даними, він повинен був летіти в сирійську Латакію.
Літак зник з радарів через 20 хвилин після вильоту.
Пізніше стало відомо, що літак виконував в Сочі дозаправку, туди він прибув з підмосковного Чкаловська.
За попередніми даними, на борту перебували військовий ансамбль імені Александрова та дев'ять журналістів "Первого канала" и телеканалу "Звезда".
Близько 8:00 за Києвом, стало відомо, що літак впав в море. Знайдено ймовірне місце аварії.
Джерела російських інформагентств повідомляють, що літак швидше за все впав або через несправність, або через помилку пілота.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.