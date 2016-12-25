Екс-глава МЗС Ізраїлю розкритикувала Нетаньяху за скасування візиту Гройсмана

Депутат кнесету Ципі Лівні (лідер партії Ха-Тнуа, Сіоністський табір) виступила з різкою критикою скасування візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Колишня глава дипломатичного відомства вперше ясно і чітко вказала на незбалансовану і відверто прокремлівську позицію нинішнього уряду і особисто його лідера Біньяміна Нетаньяху, який зараз виконує також обов'язки глави МЗС, пише ізраїльське видання "Курсор".

"Для чого потрібно було скасовувати візит прем'єр-міністра України до Ізраїлю, чим це допоможе нашій країні?", - цитує видання прес-реліз зі словами Лівні.

Депутат зазначила, що у Нетаньяху тісні відносини з Росією. За її словами, Нетаньяху звертався до президента РФ Володимира Путіна з проханням накласти вето на антиізраїльську резолюцію Ради безпеки ООН і отримав від президента Росії відмову.

"Абсолютно справедливо, - Росія країна, з якою обов'язково треба вміти будувати міцні відносини", - зазначає Лівні.

"Але при цьому щоразу в міжнародних організаціях Росія голосує проти Ізраїлю. Так сталося і цього разу. І що робить Нетаньяху? Скасовує запланований на цей тиждень візит прем'єр-міністра України до Ізраїлю", - сказала вона.

"Це означає, що за антиізраїльське голосування в РБ ООН Нетаньяху планує зіпсувати відносини і з Росією? З усіма країнами, які голосували проти Ізраїлю? Чи він показує силу лише проти тих, хто йому здається слабким?", - зазначила депутат кнесету.

На її думку, такими діями Нетаньяху знову проявляє безпорадність.

"Він не контролює ситуацію, не розуміє ефективності й користі для Ізраїлю своїх реакцій", - вважає Лівні.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю, який планувався на 27-28 грудня.

Скасування пов'язане з ситуацією навколо голосування в Раді Безпеки ООН по резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона відразу досить негативно відреагувала на результати цього голосування, в тому числі в ізраїльських ЗМІ поширюється чимало критики на адресу позиції України в даній ситуації.

Українська правда