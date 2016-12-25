У анексованому Криму прибрали з посади "міністра економіки"

У анексованому Росією Криму з посади міністра економічного розвитку звільнено Валентина Демидова.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу призначеного Кремлем глави Криму Сергія Аксьонова.

Повідомляється, що Демидов написав заяву про звільнення з посади, яку обіймав останні 1,5 роки, за власним бажанням.

Указу Аксьонова про звільнення міністра на офіційному сайті Радміну Криму наразі немає.

Демидов очолив Мінекономрозвитку Криму у червні 2015 року, раніше він працював головою адміністрації Армянська.