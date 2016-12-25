У анексованому Криму прибрали з посади "міністра економіки"

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Неділя, 25 грудня 2016, 14:48

У анексованому Росією Криму з посади міністра економічного розвитку звільнено Валентина Демидова.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу призначеного Кремлем глави Криму Сергія Аксьонова.

Повідомляється, що Демидов написав заяву про звільнення з посади, яку обіймав останні 1,5 роки, за власним бажанням. 

Указу Аксьонова про звільнення міністра на офіційному сайті Радміну Криму наразі немає.

Демидов очолив Мінекономрозвитку Криму у червні 2015 року, раніше він працював головою адміністрації Армянська.

Теми: Крим Росія анексія
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