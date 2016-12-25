Рух метро в Києві відновлено. На місці пожежі знайшли тіло жінки
Рух на станціях київського метрополітену "Лісова" та "Чернігівська" відновлено.
Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен".
Разом з тим, на місці пожежі біля "Даринку" рятувальники виявили тіло жінки.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речник ГУ ДСНС в м.Києві Світлана Водолага.
"Під час гасіння пожежі та розбору згорілих конструкцій в туалеті, як і повідомляли свідки, було виявлено сильно обгоріле тіло жінки. Тіло ще перебуває там, тому що роботи з ліквідації пожежі ще ведуться. Остаточну інформацію про кількість жертв ми зможемо повідомити тільки після повної ліквідації пожежі", - повідомила вона.
Як відомо, раніше через пожежу на секонд-хенді біля "Даринку" "Лісова" та "Чернігівська" були тимчасово закриті.
Згодом пожежу вдалося локалізувати.
Українська правда
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