Рух метро в Києві відновлено. На місці пожежі знайшли тіло жінки

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Неділя, 25 грудня 2016, 15:16

Рух на станціях київського метрополітену "Лісова" та "Чернігівська" відновлено.

Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен".

Разом з тим, на місці пожежі біля "Даринку" рятувальники виявили тіло жінки.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речник ГУ ДСНС в м.Києві Світлана Водолага.

"Під час гасіння пожежі та розбору згорілих конструкцій в туалеті, як і повідомляли свідки, було виявлено сильно обгоріле тіло жінки. Тіло ще перебуває там, тому що роботи з ліквідації пожежі ще ведуться. Остаточну інформацію про кількість жертв ми зможемо повідомити тільки після повної ліквідації пожежі", - повідомила вона.

Як відомо, раніше через пожежу на секонд-хенді біля "Даринку" "Лісова" та "Чернігівська" були тимчасово закриті.

Згодом пожежу вдалося локалізувати.

Українська правда

Теми: Київ
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