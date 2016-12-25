Аваков хоче розглянути голосування у Радбезі ООН щодо Ізраїля на Кабміні

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Неділя, 25 грудня 2016, 16:04

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що вважає  за потрібне розглянути голосування України у Радбезі ООН по резолюції щодо Ізраїля на засіданні Кабміну. 

Про це міністр заявив 25 грудня. 

"Голосування України проти Ізраїля в ООН виглядає дивним і необдуманим. Цей факт необхідно розглянути на найближчому засіданні Кабміну", - зазначив Аваков. 

У свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав останні події у стосунках України з Ізраїлем "дипломатичною диверсією" і зазначив, що через голосування у Радбезі ООН "національним інтересам України завдано великої шкоди, яку довго треба буде усувати". 

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту глави українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Речник прем'єра Дмитро Столярчук повідомив, що Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.

Українська правда 

Теми: Гройсман Ізраїль Аваков Кабінет міністрів
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Коментарі — 2
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IP: 93.74.55.---ЦЮК25.12.2016 16:43
А може Авакову треба зосередитись на проблемах МВС! Чого він лізе в політику? Чи може запасний аеродром заздалегідь підшуковує?
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IP: 213.111.84.---kilovka25.12.2016 16:37
Складна ситуація з цією резолюцією Совбеза, але відразу видно хто любить Ізраїль.
Вони, до речі, нас так не люблять, як їх Ляшко і Аваков.
А то що Ізраїль підтрима резолюцію по Криму, так там і без його голосу все було зрозуміло.
А так Ізраїль і нашім(Україна) і вашім(Росія) постійно.
А діпломати, як і політики постійно брешуть.
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