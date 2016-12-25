Єльченко: Ізраїльські поселення на палестинських територіях суперечать міжнародному праву

Ізраїльські поселення на палестинських територіях, від будівництва яких закликали відмовитися у резолюції Радбезу ООН, суперечать міжнародному праву.

Про це 25 грудня заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, як і окупація Криму Росією", - зазначив постпред України в ООН і додав: "Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом".

Раніше Єльченко назвав "емоціями" скасування Ізраїлем візиту глави українського уряду Володимира Гройсмана через голос України за резолюцію про незаконність ізраїльських поселень та закликав "припинити дискусію на ізраїльську тему".

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Речник прем'єра Дмитро Столярчук повідомив, що Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.