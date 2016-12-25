МЗС просить українців у Аугсбурзі бути пильними

Громадян України, які проживають у м.Аугсбург (Німеччина) просять бути пильними та дослухатися до порад та вимог правоохоронних органів Німеччини у зв'язку з евакуацією через деактивацію авіаційної бомби.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України 25 грудня.

"Просимо громадян України бути пильними та дослухатися до порад та вимог правоохоронних органів Німеччини, які оприлюднюватимуться офіційними каналами через евакуацію центральних районів міста у зв'язку із деактивацією авіаційної бомби часів Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

У екстремальних випадках громадянам рекомендовано телефонувати на "гарячу лінію" консульства за номером +491605121642.

Як відомо, авіабомбу вагою 1,8 тонн виявили у середмісті Аугсбурга у вівторок під час будівельних робіт. Знешкодження бомби вирішили провести у неділю.

25 грудня 54 тисячі мешканців міста були евакуйовані.