Грицак про візит Порошенка до СБУ серед ночі: У нас смачна кава

Глава СБУ Василь Грицак розповів про візит президента Петра Порошенка до СБУ в ніч на 22 грудня.

Про це Грицак повідомив 25 грудня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"По-перше, у нас дуже смачна кава. З іншого боку, чому президент не може заїхати до СБУ... Приїхав несподівано, подивився, чи працює Служба безпеки, перевірив караули... Я сам не знав про це (про візит). До речі наші караули в цій ситуації не найкраще спрацювали, за це мене президент покритикував", - зазначив Грицак.

Він додав, що "виникла нагальна необхідність поспілкуватися, а президент проїжджав повз СБУ, от і заїхав".

Як відомо, в ніч на 22 грудня кортеж президента України помітили біля воріт будівлі Служби безпеки України на Володимирській у Києві. Також там було помічено машину, якою користується депутат від фракції БПП та бізнес-партнер президента Ігор Кононенко.