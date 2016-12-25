Грицак про візит Порошенка до СБУ серед ночі: У нас смачна кава

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Неділя, 25 грудня 2016, 20:41

Глава СБУ Василь Грицак розповів про візит президента Петра Порошенка до СБУ в ніч на 22 грудня.

Про це Грицак повідомив 25 грудня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"По-перше, у  нас дуже смачна кава. З іншого боку, чому президент не може заїхати до СБУ... Приїхав несподівано, подивився, чи працює Служба безпеки, перевірив караули... Я сам не знав про це (про візит). До речі наші караули в цій ситуації  не найкраще спрацювали, за це мене президент покритикував", - зазначив Грицак. 

Він додав, що "виникла нагальна необхідність поспілкуватися, а президент проїжджав повз СБУ, от і заїхав".

Як відомо, в ніч на 22 грудня кортеж президента України помітили біля воріт будівлі Служби безпеки України на Володимирській у Києві. Також там було помічено машину, якою користується депутат від фракції БПП та бізнес-партнер президента Ігор Кононенко. 

Теми: СБУ Порошенко Грицак
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Коментарі — 2
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IP: 174.118.70.---smartmen25.12.2016 23:20
Грицак - повний ідійот, якщо про каву меле.
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IP: 93.171.65.---Balabanoff25.12.2016 21:07
Не президенська то справа караули СБУ перевіряти - ще підстрелять нівроку.
А що у Грицака приватна кавярня в СБУ - то новина.
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