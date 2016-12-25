Версія теракту на борту Ту-154 не є основною - росЗМІ
Версія теракту при розслідуванні катастрофи літака Ту-154, який впав у Чорне море поблизу Сочі, не розглядається як основна.
Про це пише РІА Новости з посиланням на джерело у спецслужбах.
За даними джерела, літак вилетів з аеродрому Чкаловський, де пасажири і багаж ретельно оглядали і перевірялися.
"Планувалася його дозаправка у Моздоку, але через погодні умови вона була перенесена в Адлер, і таким чином, відомостей про те, що літак буде дозаправлятися в аеропорту Сочі, заздалегідь не було", - пояснив співрозмовник.
Також він зазначив, що після прильоту в Адлер літак був взятий під охорону, а на борт заходили ліше два прикордонника і один митник, з літака виходив лише штурман для контролю заправки.
"Харчування на борт не подавалося, а дозаправка здійснювалася штатним персоналом", - додав він.
"На даний момент немає ніяких даних, що свідчать на користь теракту, і органи безпеки і слідство не розглядають цю версію як основну", - підсумував співрозмовник.
Як відомо, літак Міноборони РФ зник з радарів вранці в неділю незадовго після вильоту з Сочі. На борту перебували 92 осіб, у т.ч. журналісти телеканалів "Первый", "НТВ" та "Звезда". Також на борту були артисти ансамбля пісні і танцю імені Александрова. Окрім них у літаку також перебувала виконавчий директор фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза, відома своїми запереченнями присутності російських військ на Донбасі.
За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу.
Як повідомляє РБК, президент РФ Володимир Путін підписав указ про оголошення 26 грудня жалоби в зв'язку з катастрофою Ту-154. Згідно з указом, уряд та регіональна влада мають вжити заходів для надання допомоги сім'ям загиблих, приспустити всі держпрапори на адмінбудівлях, культурні установи і телерадіокомпанії мають скасувати усі розважальні заходи і передачі
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