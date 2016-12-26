ЗМІ: Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму контакти з Україною

3892 перегляди
2
Понеділок, 26 грудня 2016, 00:46

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі контакти з урядовцями з 12 країн, в тому числі з України, у зв’язку із голосуванням у Радбезі ООН.

Про це повідомляє Армійське Радіо, а також газета Haaretz з посиланням на підсумки недільного засідання кабміну та дані від чільного ізраїльського посадовця, який говорив на умовах анонімності, пише DW.com.

Керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху в неділю, 25 грудня, дав доручення міністерству закордонних справ мінімізувати робочі контакти з 12 країнами, представники яких в Раді Безпеки ООН підтримали резолюцію із осудом ізраїльської поселенської діяльності.

"У наступний період подорожуйте менше до країн, які голосували проти нас", - цитує газета звернення прем'єра до урядовців на засіданні.

Рішення стосується України, Росії, Китаю, Японії, Франції, Анголи, Єгипту, Уругваю, Іспанії, Сенегалу та Нової Зеландії. Голів МЗС цих країн не прийматимуть в Ізраїлі, зазначає газета. Крім того, заморожено координацію зустрічей Нетаньяху з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей та прем'єром КНР Лі Кецяном, які мали відбутися у швейцарському Давосі. В МЗС Ізраїлю на запит DW відмовилися коментувати цю інформацію. 

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Як пояснили в МЗС України, визначальним при формуванні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.

Теми: Ізраїль ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС пояснив, чому Україна підтримала резолюцію ООН щодо Ізраїля та Палестини 25 грудня 2016, 22:58
Гройсман закликає не драматизувати ситуацію з його візитом до Ізраїлю 25 грудня 2016, 17:09
Єльченко: Ізраїльські поселення на палестинських територіях суперечать міжнародному праву 25 грудня 2016, 16:30
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.201.65.---Shylc26.12.2016 01:13
А оно нам нада?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.72.57.---diod26.12.2016 00:55
Тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Лютий очолив поліцію Черкащини - ЗМІ
Бойовики продовжують обстріли сил АТО попри повну "тишу"
Рух метро в Києві відновлено. На місці пожежі знайшли тіло жінки
Нетаньяху викликав послів 9 країн через резолюцію РБ ООН - ЗМІ
Усі новини
Не сердіть підлітка

Психолог про те, чим шкідливий батьківський негатив

Be Very Special

Георгій Сагитов про те, чому його першим татуюванням став штрих-код пива