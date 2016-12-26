У КНДР можуть з'явитися ядерні ракети здатні досягти США - ЗМІ

У Північній Кореї (КНДР), ймовірно, змогли забезпечити технологію мініатюризації ядерних боєголовок балістичних ракет, які здатні долетіти до території США.

Про це йдеться у доповіді Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї, пише Yonhap.

Згідно з цими даними, КНДР зможе розробити міжконтинентальну балістичну ракету, здатну досягнути території США, до 2020 року.

"Серйозність ядерної програми Північної Кореї полягає у швидкому зростанні кількості боєголовок, а також в їх мініатюризації та диверсифікації. КНДР, за оцінками, змогла розробити ядерні боєголовки нарівні з посиленням ядерної зброї в ході четвертого і п'ятого ядерних випробувань", - йдеться у звіті.

Примітно, що силу вибуху п’ятого ядерного випробування КНДР, що відбулось 9 вересня, оцінюють у 10-20 кілотонн, у порівнянні з 7,9 кілотонн у третьому випробуванні і 6 кілотонн у четвертому.

"З 8 ракетних випробувань КНДР, які відбулися цього року, всі за вийнятком шостого, закінчилися невдачею. У шостому випробуванні ракета Мусудан піднялася вгору на 1000 км, а повернувшись в атмосферу пролетіла ще 400 км", - зазначається у доповіді.

Виходячи з викладеного, у Південній Кореї заявили, що розгортання ядерної програми КНДР тепер питання часу, а не технології. З огляду на можливості КНДР, корейські підводні човни, військові бази США не тільки у Південній Кореї, але і в Японії опиняться під загрозою.