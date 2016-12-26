АТО: порушення "тиші" тривають, під вогонь артилерії потрапило Лебединське

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Понеділок, 26 грудня 2016, 07:36

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати оголошений режим повного припинення вогню, здійснюючи обстріли із забороненого мінськими угодами озброєння на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії бойовики обстріляли Лебединське. З 82-міліметрових мінометів – Широкине, Талаківку та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке. Зайцеве було обстріляно зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській та Новозванівці.

Загалом за минулу добу зафіксовано 33 обстріли.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Однак, за даними штабу АТО,  24 грудня протягом доби бойовики відкривали вогонь 39 разів, в результаті провокаційного вогню бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення в районі Авдіївки.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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