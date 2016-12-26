ЗМІ порахували: Корпоратив ДФС Києва обійшовся у щонайменше 1 млн

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Понеділок, 26 грудня 2016, 09:31

ЗМІ оцінюють вартість новорічного корпоративу для близько 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Київа у щонайменше 1 000 000 гривень.

Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" підрахувала орієнтовну вартість святкування фіскалів.

У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу "Виставка досягнень народного господарства" (ВДНГ), вхід до якого дозволяли згідно списків.

Оренда такого павільйону коштує близько 50 тисяч гривень на добу, ще 25 тисяч гривень - додаткові арендні кошти за час, необхідний для декору приміщення.

Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D шоу "Вартові мрій". Вартість квитків на такий захід від 200 до 2000 гривень за відвідувача у новорічний сезон, та 200-1000 гривень з 6 січня. Для розрахунку використовувалась середня вартість квитка у півтисячі гривень.

Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов. Виступ Пономарьова на корпоративному заході учасники шоу-ринку оцінюють приблизно у 6-7тисяч доларів.

Харчування проводили силами кейтерингу. Мінімальне замовлення такого обслуговування від 150 грн на одну людину. Відтак частування коштувало щонайменше 150 тисяч гривень.

Загальна вартість заходу сягає близько одного мільйона гривень, пише видання. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела у ДФС.

За словами співробітника служби, біля 10% вартості заходу покрили відвідувачі, решту - профспілкові органи ДФС.

 
Теми: ДФС
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Коментарі — 2
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IP: 176.122.121.---EVGO26.12.2016 10:51
Майдан пройшов! іде війна з рашою! а це бидло як при мінздохі Клименка обкрадало український народ і жило на широку ногу, так і зараз... або відповідні органи відреагують на це шоу дерибана державних коштів, або нах...дострокові вибори!!!!!!
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IP: 194.9.36.---Dm Gr26.12.2016 10:40
і ця бикота стягує податки з підприємців???? Люди, що в країні коїться взагалі?
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