Розвідка повідомляє про 18 вбитих бойовиків за минулий тиждень

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Понеділок, 26 грудня 2016, 10:28

У період 19-25 грудня втрати бойовиків склали: 18 військовослужбовців вбитими та 38 пораненими.

Про це повідомляє Головне управління розвідки на сторінці Facebook.

Так, за даними розвідників, у складі 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти з Новоазовська ЗС РФ 3 вбиті та п’ять поранені.

У складі 2 окремої мотострілецької бригади, що базується в Луганську, поранено одного військовослужбовця. У складі 7 окремої мотострілецької бригади, що базується у Брянці 15 військовослужбовців вбито та 32 поранено.

"У цивільних лікарнях м. Луганськ введено режим обмеження доступу відвідувачів у зв’язку з приховуванням розміщення великої кількості поранених військовослужбовців російських окупаційних військ", - додали у розвідці.

Українська правда

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