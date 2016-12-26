За минулу добу 5 українських військових отримали поранення – Лисенко
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 5 військовослужбовців отримали поранення.
Про це у понеділок на брифінгу заявив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, на луганському напрямку в неділю було відносно спокійно – противник здійснив три короткотривалих обстріли в Станиці Луганській та Новозванівці.
На донецькому напрямку, додав Лисенко, близько семи годин тривали обстріли в селі Луганське, а також порушення тиші відбувалося по горлівському периметру.
У той же час в районі Авдіївки та донецького аеропорту в неділю було абсолютно спокійно, чого не спостерігалося вже кілька місяців.
"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння", – додав він.
Лисенко розповів, що на ділянці фронту Павлопіль – Широкине маріупольського напрямку, як і раніше, було дуже неспокійно.
"Як і до різдвяного перемир’я, ворог масово застосовує міномети, епізодично – гармати. Вчора ворог відкрив вогонь близько 10 години ранку, і він не стихав до пізнього вечора. По наших позиціях випущено близько 40 мін та кілька снарядів", – сказав він.
За його словами, всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 16 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.
Він додав, що у неділю в районі проведення АТО бойовики організували 1 розвідувальний політ БПЛА.
Як відомо, українська сторона Спільного центру з контролю і координації вогню ініціювала 846 спроб припинення вогню під час загострення на Світлодарській дузі в період з 18 по 22 грудня.
Олег Шанковський, УП
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