Деякі пасажири Ту-154 встигли одягти жилети – джерело

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Понеділок, 26 грудня 2016, 14:21

На кількох загиблих пасажирах літака Ту-154, чиї тіла були виявлені до цього моменту, були одягнені рятувальні жилети.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело, знайоме з ходом операції пошуково-рятувальних служб.

"Люди в жилетах, готувалися до евакуації", – сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що жилети були не на всіх пасажирах, чиї тіла вже виявлені.

Агентство відзначає, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що тіла більшості пасажирів можуть перебувати всередині лайнера під водою, тому вони досі не виявлені.

Як відомо, Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, зазнав аварії в Чорному морі через дві хвилини після вильоту з Адлера. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі військові, цивільні службовці, члени ансамблю імені Александрова, журналісти, а також лікар і правозахисник Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза.

Екіпаж літака не подав на землю сигнал тривоги, проте пілот намагався повернути судно назад в аеропорт.

Теми: катастрофи Росія
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IP: 94.179.164.---робін_гудбай26.12.2016 15:03
Вибуху не було..По показах свідка, що чув при взльоті завивання двигунів, як в реактивного МІГа....Видно, була проблема з двигунами..Невже птаха засосало?..
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