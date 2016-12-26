Окупанти в Криму дозволили омбудсмену побачити трьох політв'язнів

Окупаційна влада Криму дозволила українському омбудсмену зустріч з трьома з 42 українців, яких тримають у в'язницях в Криму.

Про це на своїй сторінці Facebook написав керівник секретаріату омбудсмена Валерії Лутковської Богдан Крикливенко.

"Це сталося, ми в Сімферополі! Після 3 місяців, і особливо тяжких 2 останніх діб переговорів нам вдалося отримати можливість зустрічі із політичними в'язнями, які тримаються в Криму, а також тими засудженими, хто звернувся з проханням про передачу на материкову частину", - повідомив він.

"Ми просили зустрічі із 42 особами, нам надали можливість зустрітися із трьома, в тому числі із Ахтемом Чийгозом", - додав він.

Він повідомив, що станом на 14 годину Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская та Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова перебували на території СІЗО м. Сімферополя.

"Слід наголосити, це офіційний візит Уповноваженого до своїх громадян, навіть якщо територія тимчасово окупована. Ми своїх не залишаємо! Боротьба триває!" – наголосив він.

Українська правда