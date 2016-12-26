НАЗК вимагає пояснень від депутатів, які невчасно подали е-декларацію

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Понеділок, 26 грудня 2016, 15:54

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує депутатів Ради, які несвоєчасно подали щорічні декларації за 2015 рік, надати пояснення з цього приводу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Мова йде про Марію Матіос, В'ячеслава Богуслаєва, Юрія Шухевича, Леоніда Козаченка, Костянтина Іщейкіна, Анатолія Гіршфельда.

У НАЗК нагадали, що депутати за законом мали подати е-декларації до 30 жовтня включно.

"НАЗК, відповідно до своїх повноважень, розпочало перевірку фактів несвоєчасного подання вищезазначеними народними депутатами щорічних декларацій за 2015 рік до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", – додали у відомстві.

Там також повідомили, що раніше направляли відповідний запит на адресу Верховної Ради, а також листи на адресу депутатів щодо необхідності надання пояснень.

Станом на 22 грудня 2016 року жодного пояснення на адресу НАЗК не надійшло.

Як відомо, невчасна подача е-декларації передбачає штраф, а у випадку значної затримки – кримінальну відповідальність.

Українська правда

Теми: декларація НАЗК
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