У Чорному морі знайдені уламки Ту-154

Уламки літака Міноборони РФ Ту-154, що зазнав напередодні катастрофи над Чорним морем, виявлені на дні приблизно в одній милі від берега.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву Південного регіонального пошуково-рятувального загону (ПРПРО).

"О 13:20 водолази ПРПРО МНС виявили в Чорному морі фрагменти літака, який зазнав аварії напередодні. За попередньою інформацією, уламки знаходяться на глибині 27 метрів на відстані однієї милі від берега у напрямку від злітної смуги", – сказав представник загону.

У відомстві підкреслили, що знайдені фрагменти літака, а не фюзеляж.

Раніше джерело повідомляв, що сонар одного з кораблів зафіксував приблизно в 1,5 км від берега на дні якусь конструкцію, схожу за обрисами з фюзеляжем літака, яка глибоко занурилася в мул.

Як відомо, Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, зазнав аварії в Чорному морі через дві хвилини після вильоту з Адлера. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі військові, цивільні службовці, члени ансамблю імені Александрова, журналісти, а також лікар і правозахисник Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза.

Екіпаж літака не подав на землю сигнал тривоги, проте пілот намагався повернути судно назад в аеропорт.