Власник зоопарку в Криму: Ми не частина РФ, а незрозумілий "концтабір"

9979 переглядів
0
Понеділок, 26 грудня 2016, 17:42

Зв'язок із зовнішнім світом для зоопарків окупованого Росією півострова Крим повністю втрачена на невизначений час.

Про це власник ялтинського зоопарку "Сказка" і парку левів "Тайган" Олег Зубков розповів в інтерв'ю виданню "Крим.Реаліі".

"Сьогодні навіть обмін і придбання тварин всередині Росії – справа вкрай складна. Адже ми не частина Росії, а незрозумілий "концтабір", в'їзд і виїзд з якого – через ретельний огляд", – говорить він.

"А оформляти документи через ветеринарне відомство, очолюване "ветеринаром з сокирою" – справа довга і часто пов'язане з подоланням маразматичних перепон", – нарікає директор зоопарку.

Зубков також відзначив, що контракти з зоопарками Європи на поставку тварин були розірвані, куплених тварин довелося продати, або втратити.

"Про обмін тварин з європейськими зоопарками, або про їхню покупку ми перестали навіть мріяти з грудня 2014 року, саме в ці дні того грудня ми ввезли до Криму останній транспорт з тваринами з трьох європейських зоопарків", – говорить він.

"Російська митниця замість того, щоб зрадіти, що "в російський Крим прибув настільки унікальний вантаж", та ще з повним комплектом європейських документів, оголосила мене контрабандистом, близько року вела своє мерзенне розслідування і, в кінцевому рахунку, заднім числом через суд стягнула з мене 1 500 000 рублів в якості мита за вантаж, який їм не належить, і ніяким чином до них не відноситься", – сказав Зубков.

За його словами, зв'язок із зовнішнім світом для зоопарків повністю втрачено на невизначений час, а можливо, назавжди.

Як відомо, окупаційна влада Криму визнала директора ТОВ "Ялтинський зоопарк "Сказка" винним у побитті одного зі своїх співробітників, суд засудив його до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік.

Через переділ власності в Криму Зубков висловлював готовність залишити свій бізнес і перебратися на материкову Україну, однак не здійснив свій намір.

Теми: Крим Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Окупанти в Криму дозволили омбудсмену побачити трьох політв'язнів 26 грудня 2016, 14:22
Зустрічі Лутковської з Чийгозом в Криму перешкоджають – адвокат 26 грудня 2016, 13:44
У анексованому Криму політв'язні заявляють про тортури на допитах у ФСБ 25 грудня 2016, 17:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко підписав бюджет-2017
Ворог змусив сили АТО відкрити вогонь біля Широкиного – штаб
Шлапак представив нове керівництво "Приватбанку"
Добровольці оголосили про початок блокади ОРДЛО
Усі новини

Пес 2 дні закривав собою травмовану подругу на рейках залізниці

Діма Борисов

Зараз у світові тренди вийшла грузинська кухня, наступною буде українська