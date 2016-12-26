За 3 роки понад 6000 росіян стали громадянами України за спрощеним порядком

З 2014 року до грудня 2016 органи Державної міграційної служби надали громадянство України за спрощеним порядком 6261 росіянину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав юрист та екс-боєць АТО Масі Найєм, опублікувавши відповідь Державної міграційної служби на запитання щодо такої статистики.

"Так, за обліками ДМС України, у період з 2014 року по грудень 2016 року громадянство України у спрощеному порядку за рішенням територіальних органів ДМС відповідно до статті 8 Закону за територіальним походженням набув 6261 громадянин Російської Федерації", – йдеться у документі.

Там також повідомили, що 357 громадян Росії отримали громадянство України згідно з указами президента.

Олег Шанковський, УП