У Харкові триває катавасія навколо "почесного громадянина" з Росії

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Понеділок, 26 грудня 2016, 19:42

Міський голова Харкова Геннадій Кернес вважає, що питання про те, чи гідний член комітету Ради Російської Федерації з оборони та безпеки Олександр Шишкін, проти якого Україна ввела санкції, залишатися почесним громадянином Харкова, має вирішувати міськрада.

Про це він сказав журналістам у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я чув різні версії скасування звання "почесний громадянин" і Олександру Шишкіну, і Аллі Александровській (екс-нардепу від КПУ, яку підозрюють у сепаратизмі). Я думаю, що це питання сесії Харківської міської ради", – сказав мер.

Він відмовився відповідати на питання, чи вважає він можливим, щоб почесним громадянином міста залишалася людина, яка підтримав анексію Росією Криму.

"Я залишу свою думку при собі", – сказав Кернес.

Він також нагадав, що Україна ввела санкції проти Шишкіна вже після того, як міськрада проголосувала за присвоєння йому звання "почесний громадянин Харкова".

Як відомо, 6 серпня 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання "Почесний громадянин Харкова" вісьмом особам, серед яких двоє громадян РФ – голова ради директорів ВАТ "МосСітіГрупп" (MOS CITY GROUP) Павло Фукс і член комітету Ради Російської Федерації з оборони і безпеки, представник від виконавчого органу державної влади Хабаровського краю Олександр Шишкін (кандидатури обох були внесені Українською православною церквою Московського патріархату).

"За" список почесних громадян Харкова з 8 кандидатур проголосували 73 депутати, "проти" – 14, утрималися – 3.

У той же день міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зажадав від Верховної Ради прийняти рішення щодо дій Харківської міськради, яка присвоїла звання почесного громадянина члену Ради Федерації РФ Шишкіну.

Прокурор Харкова підготував адміністративний позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення міськради.

28 серпня 2014 року Харківський окружний адміністративний суд в повному обсязі задовольнив адміністративний позов прокурора.

Однак міськрада оскаржила рішення суду першої інстанції і домоглася його скасування. При розгляді справи у Верховному адміністративному суді була змінена підсудність і справу направили для нового розгляду в Дзержинський райсуд Харкова. Чергове засідання у справі призначено на 10 січня 2017 року.

У вересні 2015 року Шишкіна включили в список громадян РФ, щодо яких Україна ввела санкції, в т.ч. і заборону на в'їзд.

Теми: Харків Кернес санкції
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