Бійців, які загинули на Світлодарській дузі, не катували – експертиза.

Передані українській стороні тіла двох загиблих військовослужбовців Збройних Сил України пройшли судово-медичну експертизу та процедуру впізнання.

Про це інформує у понеділок прес-служба Міноборони.

За результатами експертизи фахівці Дніпропетровського моргу встановили, що військовослужбовці загинули від отриманих кульових поранень, несумісних з життям.

Згідно з даними експертизи, при огляді тіл ознак насильницьких дій не зафіксовано.

Одного з військовослужбовців ідентифікував його бойовий побратим, другого – дружина.

Як відомо, 25 грудня у місті Щастя Луганської області після п’ятиденних перемовин, під час яких представники протилежної сторони постійно змінювали умови передачі тіл, українській стороні були передані тіла двох українських військових, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня. Українська сторона також передала тіла двох загиблих нападників.

Передача відбулася у присутності представників СММ ОБСЄ та СЦКК у рамках Мінських домовленостей, зазначають у Міноборони.

Як відомо, 18 грудня у районі Світлодарської дуги бойовики намагалися вибитипередові підрозділи Збройних сил України з позицій, але зазнали поразки в бою. З боку ЗСУ загинули 5 військовослужбовців, 6 зазнали поранень, а втрати противника склали не менше 25 бойовиків, ще близько 30 отримали поранення.

Пізніше підтвердилася інформація, що один боєць Збройних сил України тоді потрапив у полон, до цього він вважався зниклим безвісти.

Ще пізніше в штабі АТО підтвердили його загибель.

Журналісти й волонтери повідомляли, що бойовики розсилають фото й відео трьох осіб, взятих у полон на Світлодарській дузі й убитих на окупованій території.