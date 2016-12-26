Пілот Ту-154 намагався посадити літак на воду – ЗМІ РФ

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Понеділок, 26 грудня 2016, 23:24

Руйнування хвостової частини російського літака Ту-154, який зазнав аварії над Чорним морем, попередньо свідчать про те, що командир хотів посадити літак на воду.

Про це повідомляє 26 грудня російське видання ТАСС, посилаючись на джерело в силових структурах.

"Водолази виявили фрагменти літака від крил до хвостової частини. За попередніми даними, пошкодження свідчать про те, що командир хотів посадити літак на воду", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше в понеділок ТАСС також повідомив, що водолази виявили тіло командира літака.

"При підйомі великих об'єктів фюзеляжу було виявлено ще одне тіло. При підйомі на берег за відзнаками на формі було визначено, що це командир корабля Роман Волков", – сказав співрозмовник агентства.

Також, за словами джерела, на поверхню було піднято ще 70 фрагментів тіл.

Як відомо, Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, який прямував до Сирії, зазнав аварії в Чорному морі через дві хвилини після вильоту з Адлера.

На борту знаходилися 92 людини, в тому числі військові, цивільні службовці, члени ансамблю імені Александрова, журналісти російських пропагандистських медіа, а також лікар і правозахисник Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза.

Наразі відомо, що теракт не входить в основні версії катастрофи Ту-154, а її причинами могли бути технічний стан або помилка пілотування.

 

Теми: Росія катастрофи
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Коментарі — 2
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IP: 99.255.105.---Зі Львова26.12.2016 23:58
Flag- Що можна сказати? Ідіот ти чоловіче. Самі себе знищуете а шукаете когось винуватим. Краще б твое серце переповнилось гі***м.
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IP: 95.135.3.---FLAG26.12.2016 23:30
Підрив літака ТУ-154 з агітаторами війни диктатора і злого карлика пуйла…
Радість переповнює моє серце , це - радість помсти і Божої кари клятим кацапським окупантам ! Хай знають кацапи,не тільки в раші,а і в 5-й колоні – у нас,в Україні : "Попіл Клааса - попіл справедливої помсти,стукає в серці кожного українця …" .Скільки горя,скільки смертей вони принесли - не тільки Україні,але і : Молдові,Грузії,а тепер і Сірії...Та і всьому цивілізованому Світу...Біженці в Європі,теракти - це все від клятої раші.Я бажаю лихої смерті клятим кацапам…
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