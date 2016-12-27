Тука про блокаду ОРДЛО: в успіх акції не вірю, ініціаторам не довіряю
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що не довіряє організаторам блокади окупованих територій і не вірить в її успіх.
Про це він повідомив на сторінці в Facebook.
"По-перше, у мене не викликають довіри ініціатори цієї акції: ані Валентин Лихоліт, ані Костянтин Грішин. З відомих причин", - написав він.
Тука також зазначив, що ці дії не узгоджені ні з одною державною установою - СБУ, МВС, ЗСУ, а значить "встановлення будь-яких блок-постів, проведення будь-яких доглядів, надання будь-яких "дозволів" є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців".
"Намір "заморити голодом" (як сказав Валентин Лихоліт) при наявності більше 400 км неконтрольованого державного кордону - відверта маячня", - заявив він.
За словами Туки, блокада є наданням нового інформаційного приводу для сепаратистів.
"Я не вірю в успіх такого "тиску на сепаратистів", окрім надання додаткового інформаційного приводу для окупантів (що вже й почалось)", - написав він.
"Я переконаний, що ця ініціатива має режисерів з числа тих, хто іменує себе "політиками" - брудними пройдохами", - підсумував він.
Нагадаємо, 26 грудня добровольці оголосили про блокаду окупованих територій. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.
Як відомо, 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.
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