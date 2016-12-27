Скаргу "Газпрому" на штраф за монополізм розглянуть 18 січня

303 перегляди
0
Вівторок, 27 грудня 2016, 09:30

Київський апеляційний госпсуд призначив на 18 січня розгляд скарги компанії "Газпром" на рішення суду, яким був задоволений позов Антимонопольного комітету України про стягнення з російської компанії 172 млрд гривень штрафу й пені.

Про це Українським Новинам повідомили в інформаційній довідці суду.

Слухання в справі заплановано на 9:40.

Апеляція буде розглядатися колегією суддів під головуванням Кароліни Тарасенко.

Як відомо, 22 січня Антимонопольний комітет оштрафував "Газпром" на 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Повідомлення "Газпрому" про сплату штрафу було спрямовано 4 березня, відповідно "Газпром" мав сплатити штраф до 4 травня.

12 квітня "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва із проханням визнати недійсним це рішення АМКУ, але позов так і не був прийнятий судом до розгляду.

"Газпром" намагався оскаржити визначення Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність такого рішення.

АМКУ подав позов у Господарський суд Києва про примусове стягнення штрафу й пені 5 жовтня.

5 грудня Господарський суд Києва задовольнили позов Антимонопольного комітету України й вирішив стягнути з "Газпрому" 172 млрд гривень штрафу й пені (6,5 млрд доларів за поточним курсом НБУ).

Міністерство енергетики Росії 9 грудня висловило стурбованість рішенням Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу й заявило, що пені викликає ризики для надійності й стабільності транзиту російського газу через Україну.

Міненерго Росії закликало Україну скасувати це рішення.

Міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що вилучення транзитного газу в рамках можливого виконання рішення Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу АМКУ неможливе.

Також Насалик підтвердив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман гарантував Єврокомісії, що транзитний газ не буде заарештовано за рішенням суду.

АМКУ розглядає можливість стягнення з Газпрому штрафу також і в зарубіжних юрисдикціях.

Теми: Газпром суд Антимонопольний комітет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Туреччина забрала у "Газпрому" його найбільшого трейдера – ЗМІ 20 грудня 2016, 09:54
"Нафтогаз": "Газпром" готує нову газову кризу 16 грудня 2016, 21:13
Порошенко впевнений, що Україна в березні виграє суд проти "Газпрому" 14 грудня 2016, 15:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У РФ пообіцяли, що Лутковська відвідає українців в колоніях Сімферополя в 2017 році
Тука про блокаду ОРДЛО: в успіх акції не вірю, ініціаторам не довіряю
В зоні АТО зникли двоє бійців, які вертались з лікарні – штаб
Бійців, які загинули на Світлодарській дузі, не катували – експертиза
Усі новини
Підсумки року

Яким був 2016 рік для українських письменників, видавців та книгарів?

Діма Борисов

Зараз у світові тренди вийшла грузинська кухня, наступною буде українська