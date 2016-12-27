Скаргу "Газпрому" на штраф за монополізм розглянуть 18 січня

Київський апеляційний госпсуд призначив на 18 січня розгляд скарги компанії "Газпром" на рішення суду, яким був задоволений позов Антимонопольного комітету України про стягнення з російської компанії 172 млрд гривень штрафу й пені.

Про це Українським Новинам повідомили в інформаційній довідці суду.

Слухання в справі заплановано на 9:40.

Апеляція буде розглядатися колегією суддів під головуванням Кароліни Тарасенко.

Як відомо, 22 січня Антимонопольний комітет оштрафував "Газпром" на 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Повідомлення "Газпрому" про сплату штрафу було спрямовано 4 березня, відповідно "Газпром" мав сплатити штраф до 4 травня.

12 квітня "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва із проханням визнати недійсним це рішення АМКУ, але позов так і не був прийнятий судом до розгляду.

"Газпром" намагався оскаржити визначення Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність такого рішення.

АМКУ подав позов у Господарський суд Києва про примусове стягнення штрафу й пені 5 жовтня.

5 грудня Господарський суд Києва задовольнили позов Антимонопольного комітету України й вирішив стягнути з "Газпрому" 172 млрд гривень штрафу й пені (6,5 млрд доларів за поточним курсом НБУ).

Міністерство енергетики Росії 9 грудня висловило стурбованість рішенням Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу й заявило, що пені викликає ризики для надійності й стабільності транзиту російського газу через Україну.

Міненерго Росії закликало Україну скасувати це рішення.

Міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що вилучення транзитного газу в рамках можливого виконання рішення Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу АМКУ неможливе.

Також Насалик підтвердив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман гарантував Єврокомісії, що транзитний газ не буде заарештовано за рішенням суду.

АМКУ розглядає можливість стягнення з Газпрому штрафу також і в зарубіжних юрисдикціях.