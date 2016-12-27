Член ЦВК обурився обшуком у кабінеті та просить Луценка розібратися

Член Центральної виборчої комісії Олександр Шелестов звернувся до генпрокурора Юрія Луценка із заявою про кримінальне порушення через те, що у його кабінеті здійснили обшук.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

За словами Шелестова, детективи НАБУ прийшли до кабінету № 401 у ніч на 14 грудня, у дозволі на обшук це приміщення за адресою площа Лесі України, 1, називають кабінетом голови ЦВК.

"Детективами НАБУ за участю представників Секретаріату ЦВК проведено обшук у кабінеті № 401, який з червня 2007 року фактично є службовим кабінетом члена ЦВК Олександра Шелестова, а не Голови Комісії. При цьому вказаний обшук проведено в період з 23 год. 12 хв. 13 грудня 2016 року до 00 год. 30 хв. 14 грудня 2016 року", - сказано у заяві.

Член ЦВК наполягає, що на дверях кабінету №401 навіть розміщено табличку із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та посади.

Член ЦВК також заявив, що в приміщенні ЦВК раніше вже здійснювалися процесуальні дії, тому "працівникам НАБУ було достовірно відомо про розташування кабінету Голови Центральної виборчої комісії".

Шелестов також зауважив, що під час проведення обшуку у нього в кабінеті лежали документи, що містять конфіденційну інформацію щодо нього та членів його сім’ї.

"Зазначені у заяві факти, на його думку, окрім іншого, свідчать і про нехтування працівниками НАБУ та САП принципів, зокрема, верховенства права, поваги та дотримання прав і свобод людини і громадянина, законності, демонструють їх свавілля та непрофесіоналізм", - цитує прес-служба ЦВК заяву Шелестова.

Відтак, член ЦВК звернувся до Луценка з проханням внести на підставі його заяви відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за вказаними в ній фактами невідкладно розпочати досудове розслідування.

13 грудня стало відомо, що голові ЦВК Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Українська правда