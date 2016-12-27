Бойовики відпустили двох заручниць

8129 переглядів
1
Вівторок, 27 грудня 2016, 10:58

Бойовики "ДНР" вранці передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох заручниць Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Про це Громадському повідомив сам Рубан.

Процедура пройшла між окупованими Донецьком і Макіївкою.

Як повідомив Громадському заступник міністра оборони Василь Будик, далі жінок передадуть Службі безпеки Укураїни, поблизу Майорська Донецької області.

Переговори про звільнення Преснякової та Сворак у Тристоронній контактній групі в Мінську почалися ще навесні, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

26 грудня ватажки бойовиків ОРДЛО Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про намір передати депутату Надії Савченко двох полонених жінок.

Як відомо, Савченко не входить в офіційну групу переговірників в Мінському процесі.

Тристороння група в Мінську складається з представників України, Росії та ОБСЄ. Представники бойовиків мають там статус запрошених і напряму  з ними ніхто переговорів не веде.

Савченко зустрілася з ватажками бойовиків в Мінську 7 грудня. У зустрічі також брав участь представник в гуманітарній підгрупі від РФ. Росія давно наполягає, щоб Україна вела переговори з бойовиками безпосередньо. Україна заявляє, що не веде переговорів з терористами.

Теми: полонені "ДНР"
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ватажки бойовиків домовились із Савченко: віддають їй двох полонених 26 грудня 2016, 13:02
У штабі АТО підтвердили загибель військового, який вважався полоненим 23 грудня 2016, 18:50
Бойовики розсилають фото вбитих полонених зі Світлодарської дуги 23 грудня 2016, 10:11
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.92.10.---Adam Viter27.12.2016 11:18
Плотницький і Захарченко передають Надії Савченко двох жінок із підвалів ЛДНР. Те, що звільнюються люди - це, звичайно, прекрасно і це потрібно вітати. Просто зверніть увагу, що одна звільнена приїхала не територію ДНР до свого коханого, який за певними даними був бойовиком ( іі звинуватили у роботі на СБУ). Друга - суддя з Новоазовська, яка потрапила в підвал за невизначених обставин. Свого часу вона стала відомою своїм рішенням, яким, де-факто, визнала, що голодомор не був геноцидом українського народу.
Vadym Denysenko
facebook
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
ЗМІ: Охендовський відмовився від очної ставки з Трепаком
Бойовики відпустили двох заручниць
У РФ пообіцяли, що Лутковська відвідає українців в колоніях Сімферополя в 2017 році
Тука про блокаду ОРДЛО: в успіх акції не вірю, ініціаторам не довіряю
Усі новини
Не сердіть підлітка

Психолог про те, чим шкідливий батьківський негатив

Цілуйтеся та смійтеся

Психологи назвали 10 хороших звичок щасливих пар