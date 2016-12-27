Казаха посадили на 3 роки за пости про Путіна

3236 переглядів
0
Вівторок, 27 грудня 2016, 14:22

Суд в Актобе засудив до трьох років колонії загального режиму підприємця Саната Досова за розпалювання соціальної ворожнечі в Facebook.

Як повідомляє Nur.Kz, кримінальну справу порушили через пости про російського президента Володимира Путіна.

Видання "Актобе Таймс" зазначає, що Досов писав про те, що "Путін розвалює країну!".

"Ніхто не буде нападати, сам народ зрозуміє і тоді важко буде щось змінити! Росіянин зупини фашизм на своїй землі!" - наводить видання слова засудженого.

На суді Досов визнав провину і розкаявся, але його адвокати помітили, що він розміщував тільки частину тих записів, за які його судять. Захист припустив, що сторінку Досова могли зламати.

Як повідомляє "Медуза", справу проти Досова, як передбачається, була розпочата за заявою іншого казаха, який вступав з ним у полеміку в коментарях. До суду обвинувачений провів чотири місяці в СІЗО.

Теми: Казахстан цензура Путін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Назарбаєв "скромно" не відмовився від ідеї назвати столицю його ім'ям 24 листопада 2016, 14:03
У Казахстані запропонували назвати столицю на честь Назарбаєва 23 листопада 2016, 11:32
В центрі Алмати сталася стрілянина, загинули поліцейські 18 липня 2016, 10:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Турчинов: Без згоди Порошенка ніякої блокади ОРДЛО не буде
У Київській облраді замість депутата голосувала стороння особа
В АТО поранили 2 українських військових, 2 потрапили в полон
ЗМІ: Охендовський відмовився від очної ставки з Трепаком
Усі новини
Парадокс войны

Авдіївка: народжують навіть безплідні

Не сердіть підлітка

Психолог про те, чим шкідливий батьківський негатив