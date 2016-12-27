Казаха посадили на 3 роки за пости про Путіна

Суд в Актобе засудив до трьох років колонії загального режиму підприємця Саната Досова за розпалювання соціальної ворожнечі в Facebook.

Як повідомляє Nur.Kz, кримінальну справу порушили через пости про російського президента Володимира Путіна.

Видання "Актобе Таймс" зазначає, що Досов писав про те, що "Путін розвалює країну!".

"Ніхто не буде нападати, сам народ зрозуміє і тоді важко буде щось змінити! Росіянин зупини фашизм на своїй землі!" - наводить видання слова засудженого.

На суді Досов визнав провину і розкаявся, але його адвокати помітили, що він розміщував тільки частину тих записів, за які його судять. Захист припустив, що сторінку Досова могли зламати.

Як повідомляє "Медуза", справу проти Досова, як передбачається, була розпочата за заявою іншого казаха, який вступав з ним у полеміку в коментарях. До суду обвинувачений провів чотири місяці в СІЗО.