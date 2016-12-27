Лутковська зможе побачити Сущенка та Панова у Москві

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Вівторок, 27 грудня 2016, 18:14

Омбудсмен Валерія Лутковська заявляє про домовленість з Росією на доступ до українських політв'язнів Романа Сущенка та Євгена Панова, яких утримують в РФ.

Про це повідомляє прес-служба Лутковської.

"У результаті перемовин досягнуто домовленості про відвідання Романа Сущенка і Євгена Панова у Москві", - сказано в повідомленні.

Вона вважає одним із позитивних досягнень за результатами спільного візиту з її колегою до окупованого Криму.

Оскільки вже встановлено певну довіру, ми можемо просуватися далі. Маю на увазі, що Тетяна Москалькова зможе приїжджати провідувати російських громадян, а ми у відповідь сподіваємося здійснювати візити до наших громадян, наприклад у Москві", – зазначила Валерія Лутковська.

Як відомо, напередодні Лутковська і Москалькова перебували в Криму. Там окупаційна влада Криму дозволила українському омбудсмену зустріч з трьома з 42 українців, яких тримають у в'язницях в Криму: Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим та Мустафою Дегерменджи.

Українська правда

Теми: Політв'язні Росія
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