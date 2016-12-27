Працівникам прокуратури суттєво підвищать зарплату

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Вівторок, 27 грудня 2016, 19:34

У 2017 році заробітна плата працівників органів прокуратури України буде підвищена на 61%.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час робочої поїздки до Донецької області, передає прес-служба ГПУ.

За його словами, середній розмір прокурорської зарплатні підніметься з нинішніх 8-11 тис. грн до 15-18 тис. в залежності від вислуги років.

Крім того, зауважив очільник відомства, заплановане підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис грн (теж на 61 % в порівнянні з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія.

Генпрокурор наголосив, що таке підвищення зарплати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента і Верховної Ради, "які побачили, що прокуратура дає результат та діє ефективно".

Як повідомлялося, ще навесні, коли Луценка тільки призначили генпрокурором, він та президент Петро Порошенко наголошували, що працівникам прокуратури підвищити зарплату зможуть лише після покращення результатів та повернення довіри суспільства.

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Коментарі — 2
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IP: 92.249.111.---_kv27.12.2016 20:57
Підтримую BALABANOFF.

Наведіть приклади повернення довіри і покращення роботи
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IP: 93.171.74.---Balabanoff27.12.2016 20:44
А що, довіру суспільства вже повернули? Якось не помітив...
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