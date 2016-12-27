У Росії процитували перші розшифровки чорних скриньок літака Ту-154

5160 переглядів
2
Вівторок, 27 грудня 2016, 20:42

Фахівці центру ВПС Міноборони своїми висновками про записи з чорних скриньок підтверджують версію, що Ту-154 впав через помилку пілотування.

Про такі результати попереднього аналізу записів одного з бортових самописців літака Ту-154 повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на обізнане джерело.

"Завершено попередній аналіз показань самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною", - сказав співрозмовник агентства.

Він не навів будь-яких подробиць, пов'язаних із записом чорної скриньки.

"Інтерфакс" поки не має в своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.

Незадовго до цього інше джерело агенції повідомило, що літак, за попередніми даними, зазнав аварії через "звалювання" при недостатній для зльоту підйомної сили крила.

За його словами, закрилки Ту-154 спрацювали неузгоджено, в результаті їх невиходу підйомна сила була втрачена, і швидкість не була достатньою для набору висоти. Причини, за якою закрилки могли спрацювати нештатно, поки не встановлено.

Офіційного підтвердження або спростування цієї версії поки також отримати не вдалося.

У свою чергу російський пропагандистський канал life.ru з посиланням на джерело процитував останні слова з запису.

За його словами, плівка, що фіксувала переговори екіпажу і розмови всередині кабіни, виявилася не пошкодженою.

"Розмова переривається на тому, що один з пілотів вигукує: "Закрилки, с * ка!" А потім звучить крик: "Командир, падаємо!", - розповів співрозмовник.

Теми: Росія катастрофи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія намагається дискредитувати мінський процес – Геращенко 27 грудня 2016, 20:55
Розширені санкції США проти Росії набули чинності 27 грудня 2016, 18:30
Лутковська зможе побачити Сущенка та Панова у Москві 27 грудня 2016, 18:14
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.175.83.---vik735227.12.2016 22:25
З кожним днем все більше туману. Версія можлива тільки одна - теракт. У перших повідомленнях було заявлено, що знайдена стійка переднього шасі. Як вона опинилася у морі? Та дуже просто, бо бомба була у передньому відсіку і коли вона вибухнула, то знесла кабіну разом з екіпажем. Саме тому зв'язок обірвався миттєво. Ну а далі швидкість, величезна інерція 100 тонної маси і поток повітря величезної руйнівної сили довершили справу. Не треба перекладати відповідальність на пілотів, бо це був форс-мажор, проти якого люди безсилі! Відносно свідків з ФСБ - чи є хоч одна людина, яка їм повірить? Цар сказав - помилка пілота, а він знає що каже, бо має досвід - з стерхами літав. Правда керував пілот, а лялька, схожа на путіна була на передньому плані прив'язана.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 92.249.111.---_kv27.12.2016 21:06
МО РФ жаждет повесить ответственность на командира судна и экипаж! Не признавать же свои ошибки! Да и можно будет на платить родным экипажа.
Побойтесь бога, скоты.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Росія намагається дискредитувати мінський процес – Геращенко
Порошенко узаконив нові податки для ФОПів
Екс-депутат Держдуми РФ дав слідству свідчення у справі Януковича
Луценко: Суд над Януковичем почнеться на початку 2017 року
Усі новини
Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості

Музика

10 найгучніших українських альбомів року