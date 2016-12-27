Росія намагається дискредитувати мінський процес – Геращенко

Офіційна Москва докладає максимум зусиль, аби дискредитувати мінський процес, бо він прив'язаний до санкцій.

Таку думку висловила на своїй сторінці у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, говорячи про ситуацію з обміном заручників.

"Зараз, напередодні формування нової адміністрації Трампа в Москві загострення..., треба усіма способами дискредитувати Україну та її керівництво", - підкреслила Геращенко.

Крім того, наголошує вона, Кремль і повністю залежні від нього бойовики намагаються нав'язати "свій цинічний сценарій дискусії по заручниках", маніпулюють цифрами, блокують процес звільнення, шантажують Україну її ж громадянами. При цьому терористи самі нічого не вирішують.

"Сценарії пишуть в Кремлі, скажуть віддати - віддадуть, скажуть блокувати, буде ось те, що відбувається останній рік, коли нам вдалося звільнити лише 17 людей зі списку. Кому Москва скаже - тому і передадуть. Коли Москва скаже - тоді і розблокують", - підкреслює Геращенко.

Окрім того, продовжує вона, окупанти штучно занижують кількість утримуваних ними заручників.

"ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз в списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоч ми точно знаємо місцезнаходження 58! Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати", - розповідає Геращенко.

Також, наголошує вона, бойовики вимагають віддати їм тих, хто здійснив важкі злочини не в зоні АТО, тобто, надають некоректну інформацію і вимагають неможливого. Більше того, вони вимагають амністії.

З іншого боку, аби штучно збільшити кількість заручників, терористи хапають цивільних, що приїхали провідати когось на окуповані території і потім шантажують ними українську сторону, вимагаючи, натомість, передати тих, хто здійснив важкі злочини перед державою.

Як відомо, бойовики гальмують процес передачі заручників. Водночас, у понеділок вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Надії Савченко, яка не є представником України у мінській групі. У вівторок жінок забрав Володимир Рубан, якого вважають близьким до Медведчука.

7 грудня Савченко зустрілася у Мінську з ватажками бойовиків Захарченком та Плотницьким в присутності представника РФ у мінській підгрупі. Українські учасники про таку зустріч дізналися зі ЗМІ.

Росія завжди намагається змусити Україну вести діалог напряму з бойовиками і намагається запевняти, що не є стороною конфлікту.

Українська правда