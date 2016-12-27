У мережі ширять запис, на якому в ОРДО нібито визнають, що обміном керують з РФ

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Вівторок, 27 грудня 2016, 21:54

У мережі інтернет розмістили запис нібито розмови журналіста пропканалу LifeNews та однієї з чиновниць ОРДО Оленою Алєксєєвою, яка свідчить що звільненням українських заручниць керували з Москви.

Відеоролик оприлюднений на акаунті юзера Василь Чумак. На цьому акаунті є ще три відео, однак жодне з них не стосувалися обмінів чи окупованих територій раніше.

Це відео зроблене в стилістиці роликів, які зазвичай оприлюднює СБУ, коли повідомляє про зміст підслуханих телефонних розмов бойовиків або підозрюваних.

У СБУ поки не підтвердили правдивість цього відео, як і не спростували. Радник голови СБУ Юрій Тандіт протягом трьох годин не відповідає на дзвінки "Української правди" та на смс-повідомлення.

Відео вже оприлюднили декілька новинних сайтів та телеканалів.

На запису нібито керівник департаменту інформполітики адміністрації ватажка бойовиків Захарченка – Олена Алєксєєва зазначає, що не знає, хто такі Анжеліка Преснякова та Ольга Сворак, яких бойовики у вівторок передали Володимиру Рубану.

"Я не знаю, хто це. Я зараз з Москвою лаюся, бо нас не поставили до відома про цю заяву навіть (Заява Захарченка та Плотницького, зроблена напередодні, про те, що вони звільняють двох українок - УП)", - сказала нібито представниця ОРДО Алєксєєва.

На уточнююче питання нібито журналіста LifeNews Сергія Макаренка про те, коли саме звільнятимуть жінок, вона сказала: "Не знаю абсолютно. От зараз виясняю з Москвою".

Як відомо, бойовики гальмують процес передачі заручників. Водночас, у понеділок вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Надії Савченко, яка не є представником України у мінській групі. У вівторок жінок забрав Володимир Рубан, якого вважають близьким до Медведчука.

7 грудня Савченко зустрілася у Мінську з ватажками бойовиків Захарченком та Плотницьким в присутності представника РФ у мінській підгрупі. Українські учасники про таку зустріч дізналися зі ЗМІ.

Росія завжди намагається змусити Україну вести діалог напряму з бойовиками і намагається запевняти, що не є стороною конфлікту.

Українська правда

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