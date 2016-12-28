У США думають, як покарати росіян за втручання у президентські вибори

514 переглядів
0
Середа, 28 грудня 2016, 03:59

Елементом покарання Росії за втручання у вибори у США може стати порушення карних справ проти фігурантів.

Про це з посиланням на видання The Washington Post, пише Голос Америки.

У якості варіантів відповіді також розглядаються додаткові санкції проти Росії. На заваді цьому стоїть те, що кібервтручання у перебіг виборів з боку Росії не сягнуло рівня на якому, відповідно до чинного законодавства США, проти його замовників та виконавців можна було би застосувати наявні інструменти протидії кіберзлочинам, спрямованим проти США, як-то санкції та ін.

Існуюча програма санкцій у відповідь на шкідливу кібердіяльність, спрямовану проти США, стосується виключно завдання шкоди комп'ютерним системам т.з "критичної інфраструктури" (енергетична та транспортна інфраструктура) та промислового кібершпіонажу і не охоплює втручання у вибори.

Окрім того втручання у вибори з боку Росії носило досить виважений характер.

"(Щоб застосувати санкції відповідно до чинного законодавства) необхідно по-перше, обґрунтувати, чому виборча інфраструктура, така як бази даних виборців належала до "критичної інфраструктури" і по-друге, довести, що росіяни реально завдали їй шкоди. Це не так просто зробити", - заявив виданню співрозмовник в уряді США.

Хоча вважається, що хакери російського уряду проникли до щонайменше однієї бази даних виборців на рівні окремого штату, вони не змінювали інформацію у базах.

З огляду на це, повідомляє видання, уряд США зараз працює над новими президентськими ініціативами, які законодавчо дозволять відповісти на втручання з боку Росії у вибори.

Як відомо, раніше ЦРУ в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія за допомогою кібератак втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Пізніше ФБР підтримало висновки ЦРУ.

У свою чергу, Трамп відхилив висновки розвідки.

Теми: США хакери Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кібербезпекою у Трампа займеться колишній помічник Буша-молодшого 28 грудня 2016, 03:09
У США назвали заяви Ердогана про підтримку ІДІЛ сміховинними 28 грудня 2016, 02:08
Прем'єр-міністр Японії відвідав Перл-Харбор 28 грудня 2016, 01:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СММ ОБСЄ евакуювали свою базу на Світлодарській дузі через обстріли
Росія намагається дискредитувати мінський процес – Геращенко
Порошенко узаконив нові податки для ФОПів
Екс-депутат Держдуми РФ дав слідству свідчення у справі Януковича
Усі новини
Парадокс войны

Авдіївка: народжують навіть безплідні

Не сердіть підлітка

Психолог про те, чим шкідливий батьківський негатив