Аваков: ФБР не бере участі в розслідуванні вбивства Шеремета

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Середа, 28 грудня 2016, 05:32

Агенти Федерального бюро розслідувань США до справи з розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета в Україні не залучені.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав журналістам після урочистого вручення сертифікатів і ключів від квартир 58 сім'ям військовослужбовців і ветеранів Національної гвардії, передає УНІАН.

Міністра попросили відповісти, чи працюють представники ФБР в Україні у справі вбивства журналіста Шеремета.

"Такі представники (агенти ФБР) не працюють, і, як я вже говорив кілька тижнів тому, наступною новиною про розслідування справи Шеремета буде інформація про її розкриття. Ніяких інших новин з цього питання ми не даємо", - заявив Аваков.

29 листопада в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян повідомив, що експерти ФБР привезли українському слідству висновки дослідження відеомоніторингу в справі про вбивство Шеремета.

За його словами, це останнє дослідження в справі, яке вони проводили, висновок щодо вибухотехнічного дослідження було надано раніше.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Теми: Аваков Справа Шеремета
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