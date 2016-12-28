Суд зобов’язав НАБУ розслідувати реєстрацію Онищенка в ЦВК за хабар

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Середа, 28 грудня 2016, 06:07

Суд зобов’язав детективів НАБУ внести відомості до ЄРДР за інформацією щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом у депутати Верховної Ради на виборах 2014 року за хабар.

Копію рішення суду народний депутат Віталій Купрій опублікував у facebook.

Згідно з рішенням, НАБУ має внести до Єдиного реєстру досудових розслідування відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (зловживання владою), яке ймовірно вчинили голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський і колишній народний депутат Давид Жванія.

Раніше, Онищенко заявив, що заплатив Порошенкові через Давида Жванію 6 млн доларів за реєстрацію Центрвиборчкомом і допуск до виборів.

У зв’язку з цим 15 грудня депутат Купрій подав заяву про скоєний злочин до НАБУ. Проте детективи агенства, прийнявши заяву, не внесли відповідні відомості до ЄРДР.

Теми: БПП Онищенко ЦВК
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