Ющенко вважає Достоєвського українським письменником

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Середа, 28 грудня 2016, 08:56

Третій президент України Віктор Ющенко вважає Федора Достоєвського українським письменником.

Про це він сказав на зустрічі зі студентами Київського університету культури.

"Я хотів показати, звідки ми є, яку цивілізацію світу принесли, скільки унікальних шедеврів, починаючи від трипілля, ми дарували світу", - заявив Ющенко.

"Важливо мати свій національний Лувр і сказати, що Рєпін - "ріпа" - це український художник, що Чайковський - "чайка" - це український композитор, що Достоєвський - це український письменник. Цей ряд можна продовжити на тисячі імен", - сказав Ющенко.

Як відомо, існує інформація про те, що предки Достоєвського по лінії батька походили з українських земель.

Українська правда

Теми: Ющенко культура
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Коментарі — 3
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IP: 91.214.84.---aliquis28.12.2016 09:40
Люди добрі... Коли вже в нас буде президент з нормальними клепками і моральними принципами. Сидів би вже десь тихо. Яка різниця, якого походження Достоєвський? Він вважав себе українцем? Ні, крапка. Та ще б і було на що замірятися, як на мене... Обійдемося якось без цих класиків "русского мира".
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IP: 88.135.227.---Tolstovets28.12.2016 09:32
По линии отца Фёдор Михайлович происходил из шляхетского рода Достоевских герба Радван, ведущего своё начало с 1506 года, прошедших легитимацию в российское дворянство после раздела Речи Посполитой.
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IP: 94.153.209.---pugacz28.12.2016 09:20
А ще Ющенко забув, що Чехов - великий український поет...
В усякому разі, за свідченнями відомого експерта у галузі літератури В.Ф.Януковича...
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