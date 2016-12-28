ДСНС просить бути обережними через сильний вітер

Український Гідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру, які спостерігатимуться у середу у низці областей.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті установи.

Зокрема, пориви вітру 15-20 м/с очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях . У Карпатах - до 25 м/с.

Водночас у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій закликали мешканців України дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - сказано у повідомленні.

Українська правда