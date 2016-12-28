Суд відмовив САП в розгляді скарги на рішення щодо Охендовського

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Середа, 28 грудня 2016, 12:32

Апеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в розгляді скарги на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі суду в середу.

"Вчора (27 грудня) відмовили в розгляді скарги", - зазначили у відомстві, аргументувавши це тим, що ухвалене раніше рішення не підлягає оскарженню.

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: глава ЦВК може залишати територію України лише з дозволу слідчого.

Увечері 13 грудня Охендовському в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру у кримінальному провадженні про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Він підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабарів у великих та особливо великих розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, становить близько $ 161,7 тис., що в еквіваленті по курсу Національного банку України на момент скоєння злочинів склало майже 1,29 млн грн.

САП подала скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Охендовському.

Теми: ЦВК суд хабар
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