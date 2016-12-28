Розвідка: "Гумконвої" Путіна використовують для вивезення тіл військових РФ

Головне управління розвідки заявляє, що бойовики використовують гумконвой РФ для вивезення вбитих російських військових з окупованого Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці Facebook.

"Командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у бойових діях на тимчасово окупованій території України використовує т.зв. "гуманітарні конвої" для вивозу вбитих військовослужбовців на територію РФ", - сказано в повідомленні.

22 грудня транспортні засоби 59-го т.зв. "гуманітарного конвою" були задіяні для вивозу з міських моргів Горлівки та Макіївки на територію Росії близько 40 тіл вбитих військовослужбовців ЗС РФ.

Українська правда