Ані загиблих, ані поранених за добу в АТО немає

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Середа, 28 грудня 2016, 12:42

За минулу добу в зоні АТО немає ані поранених , ані загиблих військових.

Про це повідомив речник Міноборони  питань АТО Андрій Лисенко.

"Одразу розпочну з хороших новин. За минулу добу в наслідок бойових дій жоден військових не загинув і не був поранений", - заявив Лисенко.

Він додав, що на донецькому напрямку по всьому фронту порушується режим тиші: на Світлодарській дузі, в районі Горлівки, Авдіївки, та в районі ДАП.

 

Він додав, що є інформація про те, що бойовики підтягнули РСЗО Град в районі Світлодарської дуги. "Але ворог поки їх не застосовує", - зазначив він.

Найгарячіше в районі Широкиного, додав він.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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