У Крим з Росії завезли заміну Поклонській

Першого заступника прокурора Москви Олега Камшилова призначили на посаду так званого прокурора окупованого Криму.

Відповідне рішення було ухвалене в середу, 28 грудня, повідомляє ТАСС.

Кандидатуру Камшилова представив депутатам заступник генерального прокурора РФ Леонід Коржинек.

"Генеральний прокурор вносить на ваше (державної ради Криму) узгодження на посаду прокурора Камшилова Олега Анатолійовича", - зазначив він.

Камшилов був першим заступником Омського міської прокурора, першим заступником прокурора Красноярського краю, з 24 листопада 2015 року - першим заступником прокурора міста Москви.

Раніше місце Камшилова займала Наталія Поклонська, яка пройшла в Держдуму за результатами виборів, які не визнає Україна, ЄС і низка інших країн.