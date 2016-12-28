Лутковська попросила перевести Клиха поближче до України

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Середа, 28 грудня 2016, 14:17

Уповноважений Ради з прав людини Валерія Лутковська попросила уповноваженого з прав людини в Росії Тетяну Москалькову розглянути можливість переведення засудженого в Росії українця Станіслава Клиха в установу, розташовану якнайближче до кордону з Україною.

Про це повідомила прес-служба українського омбудсмена за результатами зустрічі двох посадовців.

"Лутковська просила розглянути можливість направлення Станіслава Клиха до установи, яка розташована  якомога ближче до кордону з Україною, щоб родичі могли відвідувати його", - сказано в повідомленні.

Водночас Москалькова пообіцяла сприяти доступу Лутковської до українців, ув’язнених або арештованих у Росії.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Українська правда

Теми: права людини Політв'язні Росія
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