"Народний фронт" і "Самопоміч" не встигли освоїти 6 мільйонів із держбюджету

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Середа, 28 грудня 2016, 15:45

Партії "Народний фронт" і "Самопоміч" не використали 5,8 млн грн державного фінасування і мають повернути ці кошти.

Про це у Фейсбук повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

Партія "Народний фронт" має повернути на рахунки НАЗК 3,92 млн грн, а партія "Самопоміч" -1,87 млн грн.

"Решта політичних партій, які були профінансовані НАЗК державним коштом відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" –  "Блок Петра Порошенка", Радикальна партія Олега Ляшка, ВО "Батьківщина" - витратили все", - зазначила Корчак.

Партії мають подати НАЗК річні звіти про використання державних коштів до 9 лютого 2017 року.

У 2016 році НАЗК розподілило між партіями 391 млн грн. Найбільше 100,54 млн грн отримав "Народний фронт". "Блок Петра Порошенка" – 99 млн грн, "Самопоміч" – 49,8 млн грн, "Опозиційний блок" – 42,8 млн грн, Радикальна партія Олега Ляшка – 31,8 млн грн, ВО "Батьківщина" – 25,8 млн грн.

У жовтні 2015 року Верховна рада прийняла закон про державне фінансування політичних партій. Право на державне фінансування здобули партії, які на останніх парламентських виборах набрали більше 5% виборців. У зв'язку з цим партії зобов'язані щороку подавати у НАЗК фінансову звітність.

Ірина Салій, для УП

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IP: 178.137.61.---Anna Filimonenko28.12.2016 16:14
Бпп молодцы все успели потратить, вот что значит хорошо корпоратив провести под конец года , ничего и возвращать в бюджет не надо ))
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