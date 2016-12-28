Командиру взводу спецпризначенців поліції повідомили про підозру за Майдан

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Середа, 28 грудня 2016, 16:02

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику командира взводу однієї з оперативних рот ПМОП "Беркут", який досі працює в структурі МВС, за переслідування активістів Майдану.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"26.12.2016 повідомлено про підозру колишньому заступнику командира взводу однієї з оперативних рот ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в місті Києві у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування та в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста", - сказано в повідомленні.

Підозру повідомлено в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання проведенню зборів та мітингів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві та перевищенні повноважень правоохоронцями

Дії підозрюваного кваліфіковано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної на теперішній час посади командира взводу полку міліції особливого призначення № 1 Головного управління нацполіції України в місті Києві.

Загалом за цим епізодом повідомлено про підозру 17 особам, стосовно 5-ти обвинувальні акти розглядаються в суді, 10 осіб перебувають в розшуку, стосовно ще одного підозрюваного слідство завершене – відбувається ознайомлення з матеріалами провадження.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців цих злочинів триває.

Українська правда

Теми: Майдан
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